Vatandaşı darp eden şoföre ceza
1 saat önce
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Özel Halk Otobüsü şoförünün vatandaşı darp etmesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetleme ekiplerini harekete geçirdi.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:21 Kaynak: İHA
'nin Darıca
ilçesinde Özel Halk Otobüsü şoförünün vatandaşı darp etmesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Denetleme ekiplerini harekete geçirdi.
Vatandaşların gün içerisinde yaptığı ihbarlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı denetleme ekipleri tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirmelerin ardından güvenlik kameraları ile doğrulanan suçların cezalar kesiliyor. Araştırmalar neticesinde, vatandaşı darp eden sürücü Sebahattin G.'ye ceza verildi. Görme Engelli Şeyma Büyükurvay'a kötü davranan sürücü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Bu kapsamda, ulaşım denetleme ekipleri tarafından Darıca - Gebze
hattında 502 Kod ile sefer yapan özel halk otobüsü şoförü Sebahattin G.'nin 1957 Sokak üzerinde yolcuyla kavga
ettiğini belirlendi. Araç
güvenlik kameralarınca görüntülenen olayda araç sürücüsü Sebahattin G.'nin vatandaşı darp ettiği görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetleme ekiplerince her iki özel halk otobüsüne yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında alınan karar ile 41 J 4074 plakalı aracın 5 gün bağlanmasına karar verildi. Şoförler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılarak ilgili kooperatiflere ve araç sahiplerine de gerekli uyarılar yapıldı. - KOCAELİ
Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan" İstanbul'da "Batı Nil Ateşli Virüsü" tehlikesi! Sivrisineklerden bulaşıyor Kayalıklardan denize düşen kız çocuğu ölümden böyle kurtarıldı! Vatandaşlar çuval sandı, sudan yaşlı kadının cesedi çıktı