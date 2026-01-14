Vatandaşın Hesabına Bloke Uygulaması Tepki Çekti - Son Dakika
Vatandaşın Hesabına Bloke Uygulaması Tepki Çekti

14.01.2026 14:03
Tüketiciler Birliği, borçlar nedeniyle hesaplara konulan blokeler için uygulamanın sona ermesini istedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları nedeniyle bankalar tarafından mükelleflerin hesaplarında bulunan tüm paraya bloke konulmasına tepki göstererek, vatandaşların mağdur edildiğini kaydetti.

Vergi ve SGK borcu için hesaptaki tüm paraya bloke konulması uygulamasına son verilmesi çağrısında bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, borç miktarıyla sınırlı olması gereken blokelerin bankaların bu yolla vatandaşın parasını kullanmasını engellediğini ve menfaat temin ettiğini söyledi. Şahin, "Vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu, Bakanlar Birliği ile bir anlaşma yapmaktadır. Bütçelerde alacakları olduğu zaman Bankalar Birliği'ne bir yazı yazarak, mükelleflerin bankalardaki hesaplarında alacak tutarı kadar para varsa bu tutara bloke konulmasını ve kendi hesaplarına aktarılmasını talep ediyor. Bankalar Birliği de bu bilgileri kendi üyesi olan bankalara iletmektedir. Örneğin bir mükellefin Sosyal Güvenlik Kurumu'na 30 bin TL borcu varsa, bankalarda bu tutar mevcut ise 30 bin TL'ye bloke konulup ilgili kurumun hesabına aktarılması yönünde yazı gönderilmektedir. Ancak uygulamada hiçbir banka, mükellefin hesabında para olmasına rağmen bu tutarı vergi dairesine ya da SGK'ya göndermemektedir. Sadece borç tutarına değil, hesabın tamamına bloke konulmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bankaların suistimali söz konusu"

Söz konusu uygulama nedeniyle gelen şikayetlerde meblağların çok yüksek olduğunu belirten Şahin, vadeli mevduat hesaplarına da bloke konulduğunu ifade ederek, "Bize gelen şikayetlerden çok yüksek tutarlarda blokeler konulduğunu öğreniyoruz. Burada bankaların suistimali söz konusu. 20 bin TL borç için 7 milyon TL'lik bir hesaba, 30 bin TL borç için 20 milyon TL'lik bir hesaba bloke konulduğunu öğrendik. Hesabın tamamına bloke konulduğunda mükellef parasını kullanamamakta ve ciddi mağduriyetler yaşanmaktadır. Bankalar, borç tutarını kesip, kalan kısmı mükellefin kullanımına sunmamaktadır. Hesabın tamamına bloke koyarak buradan menfaat temin etmektedirler. Vatandaş durumu fark ettikten sonra konunun peşine düşmekte, borcunu kendisi gidip ödemekte ve Bankalar Birliği'ne yazı göndermek zorunda kalmaktadır. Hatta vadeli mevduat hesapları dahi bozdurularak bloke altına alınıyor. Oysa burada çok basit bir çözüm bulunmaktadır. Bankalar Birliği'nin tüm bankaları bu konuda bir an önce uyarması ve yalnızca borç tutarı kadar meblağın bloke edilerek, ilgili kurumun hesabına aktarılmasının sağlanması gerekmektedir. Böylece ne vatandaş mağdur olur ne de vergi dairesi ya da SGK alacağını beklemek zorunda kalır. Bu mağduriyetin sona ermesi için yetkililerden gerekli uyarıların yapılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel



    
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
