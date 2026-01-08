Vedat Engin Emekli Oldu - Son Dakika
Vedat Engin Emekli Oldu

Vedat Engin Emekli Oldu
08.01.2026 14:25
35 yıllık kamu hizmetinin ardından Vedat Engin, Yakutiye Kız Yurdu'ndaki görevini sonlandırdı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yakutiye Kız Yurt Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Vedat Engin yaş haddinden ötürü emekli oldu.

1991 yılında KYK'da memuriyet hayatına başlayan Engin, 2019 yılında KYK ile GSİM'nin birleşmesinden sonra Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Yurtlar Koordinatörü olarak görev yaptı. Son olarak Yakutiye Kız Yurdu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Engin, 35 yıllık memuriyet hayatını noktaladı. 35 yıllık iş tecrübesinde bir çok anı biriktiren Engin, kendisi için düzenlenen plaket töreninde oldukça duygusal anlar yaşadı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Vedat Engin'e plaket takdim ederek, "Ömrünü kurumumuza adayan ve son olarak Yakutiye Kız Yurdumuzda müdür yardımcısı olarak görev yapan Vedat Engin emekli oldu. Kendisi kurumumuzda herkesin Vedat ağabeyi idi. Kurumumuzun Vedat abisine emeklilik hayatında sağlık ve esenlikler dileriz" dedi.

Plaket töreninde İl Müdürü Levent Çakmur'un yanı sıra hizmet, şube ve ilçe müdürleri Vedat Engin ile hatıra fotoğrafı çektirerek o anları ölümsüzleştirdiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel

Son Dakika Yerel Vedat Engin Emekli Oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Vedat Engin Emekli Oldu - Son Dakika
