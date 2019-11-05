Son Dakika Haberleri: Veliler "Kitap Kulübü" söyleşilerinde bir araya geliyor
Son Dakika Güncel Veliler 'Kitap Kulübü' söyleşilerinde bir araya geliyor

Veliler "Kitap Kulübü" söyleşilerinde bir araya geliyor

7 saat önce

Edirne'de bir ilköğretim okulunda kurulan "Kitap Kulübü" ile veliler bir araya gelerek söyleşilere katılıyor.

Veliler

Edirne'de bir ilköğretim okulunda kurulan "Kitap Kulübü" ile veliler bir araya gelerek söyleşilere katılıyor.

Edirne Merkez Yüksel Yeşil İlkokulu sınıf öğretmeni Mesut Omca tarafından kurulan ve sınıf velilerinden oluşan "Kitap Kulübü" velilere yönelik söyleşilerine devam ediyor.

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen söyleşide moderatörler Canan Güngör ve Ayşe Çınar eşliğinde eğitimci yazar Özgür Bolat'ın "Beni Ödülle Cezalandırma" adlı kitabı incelendi.

Yönetmen Aamir Khan'ın "Dangal" adlı filmin tartışıldığı söyleşide Uzman Psikolog Işıl Altıntaş Uçar, velilere çocuklarıyla iletişimlerinde kullandıkları tutum ve davranışlar hakkında bilgi verdi.

Edirne Merkez, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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