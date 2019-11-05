Edirne'de bir ilköğretim okulunda kurulan "Kitap Kulübü" ile veliler bir araya gelerek söyleşilere katılıyor.

Edirne Merkez Yüksel Yeşil İlkokulu sınıf öğretmeni Mesut Omca tarafından kurulan ve sınıf velilerinden oluşan "Kitap Kulübü" velilere yönelik söyleşilerine devam ediyor.

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen söyleşide moderatörler Canan Güngör ve Ayşe Çınar eşliğinde eğitimci yazar Özgür Bolat'ın "Beni Ödülle Cezalandırma" adlı kitabı incelendi.

Yönetmen Aamir Khan'ın "Dangal" adlı filmin tartışıldığı söyleşide Uzman Psikolog Işıl Altıntaş Uçar, velilere çocuklarıyla iletişimlerinde kullandıkları tutum ve davranışlar hakkında bilgi verdi.