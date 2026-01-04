Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez\'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi
04.01.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak atadı.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi'nin, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdiği bildirildi. Venezuela basını, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi tarafından yapılan açıklamayı duyurdu. Açıklamada, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstleneceği bildirildi.

MAHKEME, KONUYU MÜZAKERE EDECEK

Açıklamada ayrıca Nicolas Maduro'nun 'iradesi dışında oluşan yokluğu' nedeniyle devletin sürekliliğinin, hükümetin idaresinin ve egemenliğin savunulmasının hangi hukuki çerçevede yürütüleceğinin belirlenmesi için mahkemenin konuyu müzakere edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Delcy Rodriguez, Nicolas Maduro, Venezuela, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi - Son Dakika

İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

14:02
Yunanistan’da büyük kriz Tüm uçuşlar askıya alındı
Yunanistan'da büyük kriz! Tüm uçuşlar askıya alındı
13:33
Bomba iddia: ABD ’’Türkiye’ye git’’ dedi, Maduro reddetti
Bomba iddia: ABD ''Türkiye'ye git'' dedi, Maduro reddetti
12:29
Elon Musk’tan Venezuela halkına can simidi Ücretsiz internet verecek
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek
12:23
ABD’nin tehdidi İran’ın uykularını kaçırdı İnterneti kestiler
ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler
10:59
Operasyonun detayları ortaya çıktı Maduro güvenli odaya kaçmaya çalışmış
Operasyonun detayları ortaya çıktı! Maduro güvenli odaya kaçmaya çalışmış
10:33
AK Parti’den ABD’nin Maduro hamlesine ilk tepki
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 14:14:37. #7.11#
SON DAKİKA: Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.