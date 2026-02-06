Venezuela'da Uzlaşı İçin Af Yasası Onaylandı

KARAKAS, 6 Şubat (Xinhua) -- Venezuela Ulusal Meclisi, ulusal uzlaşıya zemin hazırlamayı amaçlayan Demokratik Bir Arada Yaşama İçin Af Yasası'nı ilk turda oybirliğiyle kabul etti.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez perşembe günü düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, "Kelimeler iyileştirici olabileceği gibi yaralayıcı da olabilir. İyileştirici kelimeleri tercih edelim" diyerek, uzlaşma karşıtı olası kampanyalara karşı muhalefet milletvekillerine "cesur olmayı sürdürmeleri" çağrısında bulundu.

Yasa önerisini sunan Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nden Milletvekili Jorge Arreaza de önerinin, yaraların sarılması, diyaloğun teşvik edilmesi ve Venezuela halkının faydasına olacak şekilde güvenin yeniden tesis edilmesi için "etik bir yükümlülük" olduğunu vurguladı.

Muhalefetteki İlerici İlerleme Partisi'nden Milletvekili Luis Romero yasayı, özellikle 3 Ocak'taki ABD saldırılarının ardından ulusal uzlaşı için "olağanüstü bir fırsat" olarak nitelendirerek, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e cesur bir adım attığı gerekçesiyle övgüde bulundu.

29 maddeden oluşan yasa, uygulamanın denetlenmesi amacıyla uzlaşma süreci için çoğulcu bir özel komisyon kurulmasını öngörüyor.

Af düzenlemesi, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, ağır insan hakları ihlalleri, cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve kamu fonlarının zimmete geçirilmesi gibi suçları kapsamıyor.