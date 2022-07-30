Venezuela hükümetinden İngiltere'ye muhalif lider Guaido tepkisi - Son Dakika
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Venezuela hükümetinden İngiltere'ye muhalif lider Guaido tepkisi

30.07.2022 03:15
Venezuela hükümetinden İngiltere'ye muhalif lider Guaido tepkisi

Venezuela hükümeti, Londra Yüksek Mahkemesinin muhalif lider Juan Guaido'yu ülkenin meşru devlet başkanı kabul etmesini eleştirdi.

Venezuela hükümeti, Londra Yüksek Mahkemesinin muhalif lider Juan Guaido'yu ülkenin meşru devlet başkanı kabul etmesini eleştirdi.

Venezuela basınında yer alan habere göre, Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Londra Yüksek Mahkemesine tepki göstererek, ülkenin tek meşru devlet başkanının Nicolas Maduro olduğunu söyledi.

Devlet Kanalı VTV'ye açıklamalarda bulunan Rodriguez, İngiltere hükümetine çağrı yaparak, "Britanya hükümetine sesleniyorum: Düzeltme fırsatına sahipsiniz, Venezuela ile ilgili olarak uluslararası kamu hukukuna bağlı olarak düzeltin bunu. İngiliz hükümetinin Juan Guaido'nun bu ülkenin başkanı olduğunu iddia etmesi, Venezuela halkını mirasından yoksun bırakmak anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Rodriguez, isim vermeden Guaido'ya tepki göstererek, "Siyasi olarak Venezuela'da adalet olacak, burada Venezuela halkının varlıklarını çalma görevini üstlenen bu cani, aşırılıkçı, faşist grup için adalet olacak." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Maduro'nun ilerleyen günlerde bu konuya açıklık getireceğini vurgulayan Rodriguez, "Yatırım sisteminin temel kuralları çiğnendi. Kimse Birleşik Krallık'a yatırım yapmak istemeyecek, kimse altınlarını İngiltere Merkez Bankasına koymak istemeyecek çünkü basitçe çalabilirler. " dedi.

Londra Yüksek Mahkemesi, Maduro hükümetinin çeşitli dönemlerdeki taleplerine rağmen Venezuela'ya ait altın rezervlerini Guaido'nun isteklerini meşru sayarak bu ülkenin mevcut hükümetine iade etmiyor.

İngiltere, Venezuela hükümetine altınlarını geri vermiyor

Venezuela hükümetinin İngiltere Merkez Bankasının dondurduğu yaklaşık 1 milyar avro değerindeki altın rezervi için açtığı dava 2 Temmuz 2020'de reddedilmişti.

İngiltere Yüksek Mahkemesinin kararında İngiltere'nin, Maduro yerine "tartışmasız bir biçimde" muhalefet lideri Guaido'yu başkan olarak tanıdığı belirtilmişti.

Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankasındaki altınlarının değerinin 930 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Guaido, rezervin iade edilmemesini istemişti

Venezuela yönetimi, ilk kez 2018'in sonunda İngiltere Merkez Bankasından altınları serbest bırakmasını talep etmişti.

Bu talebi reddedilen Maduro hükümeti, altın rezervini Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanmak istediğini belirterek, İngiltere Merkez Bankası aleyhine mayısta dava açmıştı.

Dava dosyasında, altınların bir kısmının satılmasıyla elde edilecek paranın, başka amaçlarla kullanılmadığından emin olunması için doğrudan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na (UNDP) aktarılabileceği belirtilmişti.

Kendisini başkan ilan eden Guaido, "altınların başka amaçlarla kullanılacağı" iddiasıyla rezervin iade edilmemesini istemişti.

Devlet Başkanı Maduro'yu görevi bırakmaya zorlamak için yaptırım uygulayan ABD, bu yaptırımların ihlali konusunda diğer ülkeler, yabancı bankalar ve şirketleri tehdit etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela hükümetinden İngiltere'ye muhalif lider Guaido tepkisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Venezuela hükümetinden İngiltere'ye muhalif lider Guaido tepkisi - Son Dakika
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