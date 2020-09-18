Vergi hizmetleri danışmanlığında yeni transfer

Türkiye 'de 1986'dan bu yana faaliyet gösteren ve bağımsız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık hizmetleri sunan uluslararası kuruluş Grant Thornton Türkiye, bünyesine Ahmet Cangöz'ün katıldığını duyurdu. ITR-World Tax tarafından önerilen danışmanlar arasında yer aldığı belirtilen Ahmet Cangöz'ün Vergi Hizmetleri Bölümü'ne ortak olarak katıldığı kaydedildi.

"BİRLİKTE GÜÇLENEREK BÜYÜYECEĞİZ"

Atamayla ilişkin Grant Thornton Türkiye İcra Kurulu Başkanı Emin Taylan, "200 profesyoneli ile bağımsız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık alanındaki küresel uzmanlığını yerel deneyimle harmanlayan bir kuruluş olarak, Türk Vergi Mevzuatı'nın farklı alanlarında uzmanlaşmış insan kaynağımızla da vergi mükellefi kurumsal müşterilerimizin yasal süreçlerin doğurduğu sorumlulukları eksiksiz bir biçimde yerine getirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu yolda 35 yılı aşkın bir süredir hizmet veren değerli meslektaşım Ahmet Cangöz'ü aramızda görmek bizler için büyük bir onur. Bu vesile ile kendisini bir kez daha tebrik ediyor, birlikte güçlenerek büyüyeceğimize gönülden inanıyorum" dedi.

AHMET CANGÖZ KİMDİR?

Grant Thornton Türkiye, Ahmet Cangöz'ün biyografisiyle ilgili şu bilgileri paylaştı;

"Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Ahmet Cangöz, Southern New Hampshire Üniversitesi'nde MBA, Cornell Üniversitesi'nde sertifika programlarını tamamladı. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı sonrasında üç kuruluşta toplam 23,5 yıl görev aldı. Cangöz, Eylül 2020 itibari ile Grant Thornton Türkiye'ye katıldı.Cangöz, vergi ihtilafları, transfer fiyatlandırması ve uluslararası vergi anlaşmaları alanında uzmanlık sahibi ve bunun yanı sıra otel gayrimenkul yatırımları ve turizm otelcilik alanında varlık yönetimi üzerine konsantrasyonlara sahip…Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ünvanlarını da elinde bulunduran Cangöz, üniversitelerde dersler vermeye ve çeşitli dernek ve vakıflarda aktif üyeliklerini sürdürmeye de devam ediyor"

- İstanbul