Verizon, Kesinti Nedeniyle Müşterilerine 20 Dolar Kredi Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Verizon, Kesinti Nedeniyle Müşterilerine 20 Dolar Kredi Verecek

15.01.2026 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Verizon, hizmet kesintisi sonrası müşterilerine 20 dolarlık hesap kredisi vereceğini duyurdu.

NEW Hizmetlerinde saatlerce kesinti yaşanan ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon, müşterilerine 20 dolarlık hesap kredisi vereceğini bildirdi.

Verizon'dan yapılan açıklamada, dünkü hizmet kesintisi anımsatıldı.

Kendilerinden beklenen "mükemmellik standardının" karşılanamadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biraz rahatlama sağlamak amacıyla myVerizon uygulamasına giriş yaparak kolayca kullanabileceğiniz 20 dolarlık hesap kredisi veriyoruz. Bu kredi, ortalama olarak birkaç günlük hizmeti karşılıyor. Bu, olanları telafi etmek için verilmiyor. Hiçbir kredi bunu gerçekten telafi edemez. Ancak bu, zamanınızın değerli ve konunun bizim için önemli olduğunu göstermek için attığımız bir adım."

Açıklamada, hala bağlantı sorunu yaşayan müşterilerin cihazlarını yeniden başlatmaları önerildi.

Sorunun çözülmesi saatler almıştı

Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, kullanıcılar, dün New York saatiyle 12.00 (TSİ 20.00) civarında Verizon hizmetlerinde kesinti yaşadıklarını bildirmeye başlamıştı.

ABD genelinde yüz binlerce kullanıcının etkilendiği soruna ilişkin Verizon'dan açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, "Bazı müşterilerimizin kablosuz ses ve veri hizmetlerini etkileyen bir sorun olduğunu biliyoruz. Mühendislerimiz bu sorunu hızlı bir şekilde tespit etmek ve çözmek için çalışıyorlar. Güvenilir bağlantının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz." ifadesi kullanılmıştı.

Şirketten daha sonra yapılan açıklamada, TSİ sabah 06.15 itibarıyla sorunun çözüldüğü duyurulmuştu.

Açıklamada, "Kesinti giderilmiştir. Müşterilerimiz hala sorun yaşıyorsa, cihazlarını yeniden başlatarak ağa yeniden bağlanmalarını öneririz. Etkilenen müşterilerimize hesap kredisi sağlayacağız. Yaşanan kesinti için içtenlikle özür dileriz." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Verizon, Kesinti Nedeniyle Müşterilerine 20 Dolar Kredi Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi
DEM’li Sakık’ın sözleri TBMM’yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız
Aydın Doğan’ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle’deki hisselerinin yüzde 44’ünü sattı Aydın Doğan'ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle'deki hisselerinin yüzde 44'ünü sattı
Buse Terim’den Serenay Sarıkaya’ya: Sen insansan biz neyiz Buse Terim'den Serenay Sarıkaya'ya: Sen insansan biz neyiz
Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı

21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
21:11
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
21:06
Fenerbahçe’de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
20:03
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
19:16
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 21:49:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Verizon, Kesinti Nedeniyle Müşterilerine 20 Dolar Kredi Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.