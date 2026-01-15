Verizon, Kesinti Nedeniyle Müşterilerine 20 Dolar Kredi Verecek

NEW Hizmetlerinde saatlerce kesinti yaşanan ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon, müşterilerine 20 dolarlık hesap kredisi vereceğini bildirdi.

Verizon'dan yapılan açıklamada, dünkü hizmet kesintisi anımsatıldı.

Kendilerinden beklenen "mükemmellik standardının" karşılanamadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biraz rahatlama sağlamak amacıyla myVerizon uygulamasına giriş yaparak kolayca kullanabileceğiniz 20 dolarlık hesap kredisi veriyoruz. Bu kredi, ortalama olarak birkaç günlük hizmeti karşılıyor. Bu, olanları telafi etmek için verilmiyor. Hiçbir kredi bunu gerçekten telafi edemez. Ancak bu, zamanınızın değerli ve konunun bizim için önemli olduğunu göstermek için attığımız bir adım."

Açıklamada, hala bağlantı sorunu yaşayan müşterilerin cihazlarını yeniden başlatmaları önerildi.

Sorunun çözülmesi saatler almıştı

Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, kullanıcılar, dün New York saatiyle 12.00 (TSİ 20.00) civarında Verizon hizmetlerinde kesinti yaşadıklarını bildirmeye başlamıştı.

ABD genelinde yüz binlerce kullanıcının etkilendiği soruna ilişkin Verizon'dan açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, "Bazı müşterilerimizin kablosuz ses ve veri hizmetlerini etkileyen bir sorun olduğunu biliyoruz. Mühendislerimiz bu sorunu hızlı bir şekilde tespit etmek ve çözmek için çalışıyorlar. Güvenilir bağlantının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz." ifadesi kullanılmıştı.

Şirketten daha sonra yapılan açıklamada, TSİ sabah 06.15 itibarıyla sorunun çözüldüğü duyurulmuştu.

Açıklamada, "Kesinti giderilmiştir. Müşterilerimiz hala sorun yaşıyorsa, cihazlarını yeniden başlatarak ağa yeniden bağlanmalarını öneririz. Etkilenen müşterilerimize hesap kredisi sağlayacağız. Yaşanan kesinti için içtenlikle özür dileriz." ifadelerine yer verilmişti.