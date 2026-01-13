Vevçani Karnavalı Başladı - Son Dakika
Kültür Sanat

Vevçani Karnavalı Başladı

13.01.2026 18:38
Vevçani Belediyesi'nde 14 asırlık karnaval, 13-14 Ocak'ta ilginç maskelerle kutlanıyor.

Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Vevçani Belediyesi'nde 14 asır geçmişi olduğuna inanılan Vevçani Karnavalı başladı.

Vevçani Karnavalı'nda köy sakinleri ilginç maske ve kostümlerle yürüdü.

Karnavala katılanların kullandığı maske ve kostümler, 2025'te Kuzey Makedonya'da, dünyada meydana gelen olayları ve gündemdeki konuları yansıttı.

Her yıl 13-14 Ocak'ta düzenlenen karnaval yarın maskelerin yakılmasıyla sona erecek.

Maskelerin yakılması kötülüğün bir daha tekrarlanmayacağını sembolize ediyor.

Maskeler köy sakinleri tarafından festival öncesinde büyük bir gizlilik içinde saklanırken, sonraki karnavalların hiçbirinde kullanılmıyor.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Vevçani Karnavalı Başladı
