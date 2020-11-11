Vezirköprü'de 7 bin 200 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan" kampanyası kapsamında Vezirköprü ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Vezirsuyu Tabiat Parkı mevkisindeki arazide gerçekleştirilen fidan dikiminde 7 bin 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlik, saat 11.11'de Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatıldı.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, her kesimden vatandaşların katılımıyla fidan dikim etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dikim sahasında küçük çocuklar ve kadınların da bulunduğunu dile getiren Irmak, "Vezirköprü'de kadınlarımız fidan dikimi ve ormancılık çalışmalarımızda aktif rol oynuyor. Fidanlarımızın tutması dileğiyle daha yeşil bir çevre için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Fidan çeşitliliğine de değinen Irmak, dikim sahasında 2 bin 200 selvi, 2 bin defne, 1850 akçaağaç, 650 erguvan ve 500 oya fidanı olmak üzere 7 bin 200 fidan dikileceğini kaydetti.

Etkinliğe Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, adliye ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile gönüllüler katıldı.