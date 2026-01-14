Vezirköprü\'de Okul Sporları Ödül Töreni

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında düzenlenen okul sporları müsabakalarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende, ilçede farklı branşlarda düzenlenen okul sporları müsabakalarında derece elde eden sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Müsabakalarda mücadele eden yaklaşık 400 sporcuya madalya ve kupaları takdim edildi.