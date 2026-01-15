Victoria'da Sel Felaketi - Son Dakika
15.01.2026 13:38
Avustralya'nın Victoria eyaletinde şiddetli yağışlar sel oluşturdu, 6,500 ev elektriksiz kaldı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde şiddetli yapışların yol açtığı sel nedeniyle Büyük Okyanus Yolu kapandı, araçlar denize sürüklendi ve 6 bin 500 ev elektriksiz kaldı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Sular altında kalan eyaletteki Büyük Okyanus Yolu trafiğe kapatıldı, çok sayıda araç denize sürüklendi. Yetkililer, popüler bir turistik bölge olan Büyük Okyanus Yolu boyunca yer alan kasabalar için acil durum uyarısı yayımladı. Acil durum uyarısında, "şiddetli bir gök gürültülü fırtına ve ani sel nedeniyle çok tehlikeli şartlar oluşuyor" ifadeleri kullanılırken, bölge sakinlerine dışarıya çıkmamaları ve sel sularından uzak yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. Eyalette, 6 bin 500 ev elektriksiz kaldı.

Melbourne Eyalet Acil Durum Servisi, sel sularının karavan parklarını basmasının ardından araçlarında mahsur kalan kişilere kurtarma ekiplerinin yardım ettiğini söyledi.

Yerel meteoroloji bürosu, yakındaki Mount Cowley bölgesinde yerel saatle 09.00'dan bu yana 166 milimetre (6,5 inç) yağış kaydedildiğini açıkladı. - MELBOURNE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
