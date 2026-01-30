Vincin Devrilmesi: Operatör Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde devrilen vincin operatörü hayatını kaybetti.
Selamlar mevkisinde bir işletmenin çatı paneli montajını yapan Ferhat Gümüş (31), kullandığı vincin devrilmesi sonucu 30 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve Gümüşova Devlet Hastanesine kaldırılan Gümüş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
