Viyana'da Milli Ekonomi Modeli Kongresi - Son Dakika
Viyana'da Milli Ekonomi Modeli Kongresi

06.02.2026 14:02
7-8 Şubat'ta Viyana'da düzenlenecek kongrede 21 ülkeden akademisyenler ekonomik krizi ele alacak.

(ANKARA) - Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli, 7-8 Şubat günlerinde Viyana'da düzenlenecek uluslararası kongrede akademisyenler tarafından ele alınacak.

11'inci Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi, 7-8 Şubat günlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek. Kongreye 21 ülkeden 50'yi aşkın akademisyen ve iktisatçı katılacak ve çalışmalarını sunacak. Kongre kapsamında düzenlenecek 9 ayrı oturumda; küresel ekonomik krizlerin çözüm yolları, daha adil ve barışçıl bir ekonomik düzen arayışı ve Milli Ekonomi Modeli'nin sunduğu tezler çok yönlü biçimde değerlendirilecek. Uluslararası Bağımsız Ekonomi Modeli Birliği tarafından düzenlenen kongre, önemli akademik kurumların katkısıyla hayata geçiriliyor. Kongreye destek veren kurumlar arasında; Viyana Teknik Üniversitesi, Viyana Bilim Kulübü Malezya Taylor Üniversitesi ve Bosna Hersek Zenica Üniversitesi yer alıyor.

Kapanış konuşmasını Hüseyin Baş Yapacak

Kongrenin kapanış konuşmasını ise Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş gerçekleştirecek. Bugüne kadar düzenlenen on ayrı uluslararası kongrede dünya akademik çevrelerinde yoğun ilgi gören model, sürdürülebilir büyüme ve ekonomik istikrar oluşturmayı amaçlıyor. Milli Ekonomi Modeli, insanı merkeze alan yaklaşımı, vatandaşın tüketim kabiliyetini artırarak üretimi tetikleyen yapısı ve milli para anlayışıyla ekonomi bilimine özgün bir bakış kazandırıyor. Model, aynı zamanda BTP tarafından parti programı haline getirilerek Türkiye'nin ekonomik krizlerine yönelik somut proje ve önerilerle kamuoyuna sunulmuştu.

7-8 Şubat tarihlerinde Viyana'da bir araya gelecek akademisyenler, ekonomik krizlerin çözümüne ilişkin yeni perspektifler tartışacak.

Kaynak: ANKA

