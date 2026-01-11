Viyana'da Türk Haftası Programı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türk Dünyası'nın kültürel mirası ve küresel etkileşiminin ön plana çıkarılması kapsamında "Türk Haftası" programı düzenlenecek.

Türk Devletleri Teşkilatı'nca (TDT) yapılacak Türk Haftası programı, 12-15 Ocak'ta Viyana'da gerçekleştirilecek.

Türk Haftası programı kapsamında, Türk dünyasının zengin kültürel mirasının, sanatının ve Türk işbirliği teşkilatlarının yürüttüğü çalışmaların tanıtılması amaçlanıyor.

Program, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisinde yapılacak olan "Türk Dünyası" adlı fotoğraf sergisinin açılış töreniyle başlayacak.

TDT ve Türk Akademisi işbirliğiyle düzenlenen sergi, Türk Dünyası'nın ortak tarihi ve kültürel mirasını ve küresel bağlantısallıktaki rolünü anlatacak.

Hofburg Sarayı'nda ise "İpek Yolu'ndan Orta Koridor'a: Ulaştırma ve Ticaretin Kolaylaştırılması Yoluyla Bağlantısallığın Teşviki" başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Üst düzey yetkililerin, uzmanların ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılacağı toplantıda, ulaştırma, ticaretin kolaylaştırılması ve Doğu-Batı bağlantısallığının stratejik önemi ele alınacak.

Türk Haftası programı kapsamında ayrıca, "Diaspora Kapasite Geliştirme Eğitim Programı" düzenlenecek.

Öte yandan Türk Dünyası'nın kültürel zenginliğini ve sanatsal çeşitliliğini yansıtan Türk sanatçılarının sahne alacağı bir konser de verilecek.