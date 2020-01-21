Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

23 dakika önce

Salon: BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, İlknur ÇakarZiraat Bankası: Poglajen, Silva, Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken, Selim Demir, Cafer Kırkıt, Ahmet Samet Baltacı)Arhavi Voleybol: Görkem Sertel, Murat Yenipazar, Berk Özbek,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Ziraat Bankası: Poglajen, Silva, Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken, Selim Demir, Cafer Kırkıt, Ahmet Samet Baltacı)

Arhavi Voleybol: Görkem Sertel, Murat Yenipazar, Berk Özbek, Alper Özdemir, Fatih Cihan, Hamdi Erkan ( Salih Özdemir, Umut Şahin)

Setler: 25-19, 25-20, 25-21

Süre: 80 dakika (26, 29, 25)


Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, konuk ettiği Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:50 Kaynak: AA
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