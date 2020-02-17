Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Antonov, Van Berkel (Onurcan Çakır, Yasin Aydın, Melih Sıratca)

Ziraat Bankası: Emin Gök, Raydel, Poglajen, Koray Şahin, Escobar, Halil Yücel (Berkay Bayraktar, Muhammet Ertuğrul, Selim Demir)

Setler: 26-24, 18-25, 25-27, 23-25

Süre: 126 dakika (32, 30, 34, 30)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

İlk sette Venno'nun smaçlarıyla etkili olan Galatasaray HDI Sigorta, teknik molaya 12-11 önde girdi. Karşılıklı sayılarla devam eden seti 26-24 sarı-kırmızılılar kazandı.

İkinci sette Escobar ile etkili olan Ziraat Bankası, teknik molayı 12-10 üstün geçti. Servislerde etkili olan Ziraat Bankası, seti 25-18 önde tamamladı.

Üçüncü sette teknik molayı 12-9 önde kapatan konuk ekip, seti 27-25 kazanarak 2-1 öne geçti.

Karşılıklı ataklarla başlayan dördüncü sette teknik molayı 12-10 önde geçen ev sahibi takım oldu. Escobar'ın etkili oyunuyla skoru 22-22'de eşitleyen misafir takım, seti 25-23, maçı da 3-1 kazandı.