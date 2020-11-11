Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla
Haliliye Belediyespor: Enes Atlı, Bisset, Cüneyt Dağcı, Hernandez, Vilimanovic, Ali Samet İçmeğiz (Metin Durmuş, Göktuğ Polat, Mert Tetik)
Arhavi Voleybol: Yasin Akgül, Rıdvan Sağlık, Ali Berke Sağır, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar (Oğuzhan Altıntaş, Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz, Onur Soydan, Erenhan Can, Seymen Şenyüzlü)
Setler: 25-21, 25-17, 25-18
Süre: 87 dakika (32, 31, 24)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasından ertelenen maçta Haliliye Belediyespor, Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.
- Kaynak: AA
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