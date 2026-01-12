Voleybol Grup Müsabakaları Tamamlandı

Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi.
Merkez Spor Salonu ve Yunus Emre Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, 8 ilden 235 sporcu katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
