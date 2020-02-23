Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

7 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, Uğur AteşAtlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal (Ayça Aykaç, Derya Güç, Arzum Tezcan)Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Grasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş

Atlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal ( Ayça Aykaç, Derya Güç, Arzum Tezcan)

Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Grasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Nezir, Merve Atlıer, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-21, 25-21, 25-23

Süre: 87 dakika (28, 30, 29)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, sahasında Karayolları'nı 3-0 yendi.

Buket Gülübay, Ayça Aykaç, Yeşilyurt, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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