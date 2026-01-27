Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken "mezarlık" detayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken "mezarlık" detayı

Volkan Konak\'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken "mezarlık" detayı
27.01.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz yıl konserde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önce kuzenine gönderdiği mesaj ortaya çıktı. Mesajı okuyan kuzeni Ercan Konak, "Yatarlar derin dümdüz, ben ruhumu o mekanda terbiye ettim. Gerçek orası... Ne mutlu oradaki sessiz çığlığı duyanlara... Ağabeyin, mezarlara iyi bakıyor oradakilerin hepsi benim kıymetlim, bilenlere selam olsun..." dedi.

Türk müziğinin usta isimlerinden Volkan Konak, geçtiğimiz yıl 31 Mart'ta Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tüm müdahaleleri yaptı ancak Konak kurtarılamadı. Sanatçının ani ölümü, sanat dünyasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı. Kuzeni Ercan Konak, Volkan Konak'ın vefat etmeden 2 gün önce kendisine attığı mesajı paylaştı.

MEZARI HER GÜN ZİYARET EDİLİYOR

Trabzon'un Maçka ilçesindeki aile kabristanlığına defnedilen Volkan Konak'ın mezarı, aradan geçen zamana rağmen yoğun ziyaretçi alıyor. Sanatçının kuzeni Ercan Konak da mezarı ziyaret edenler arasında yer aldı ve Konak'ın vefatından kısa süre önce kendisine gönderdiği mesajı okudu.

YÜREK BURKAN SÖZLER

Yerel basında yer alan haberlere göre; Ercan Konak, "Babam vefat etmişti. Bayramda mezarını ziyaret etmek için gelmiştim. Bir tepeden mezarlığın gözüktüğü bir fotoğraf çektim. Volkan ağabey Kıbrıs'taydı. Fotoğrafı, ona yolladım. Mezar yerini çok severdi" dedi. Ercan Konak, sonrasında sanatçının kendisine yolladığı son mesajı okudu.

Volkan Konak, kuzenine yolladığı mesajda, kendi mezar yerinden bahsederek, şu ifadeleri kullanmış:

"Yatarlar derin dümdüz, ben ruhumu o mekanda terbiye ettim. Gerçek orası... Ne mutlu oradaki sessiz çığlığı duyanlara... Ağabeyin, mezarlara iyi bakıyor oradakilerin hepsi benim kıymetlim, bilenlere selam olsun..."

Volkan Konak, Kalp Krizi, Magazin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    Eeeee. yani? 4 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
13:07
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:35:33. #7.11#
SON DAKİKA: Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken "mezarlık" detayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.