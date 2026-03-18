Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

18.03.2026 13:22
İsrail saldırısında öldürülen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildiği iddia edildi. Evindeyken bombaların hedefi olan Laricani'nin servis edilen fotoğrafında molozlar içinde kaldığı görülüyor.

İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu.

İran devlet televizyonu Laricani'nin ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte öldü." ifadeleri kullanıldı.

İran Genelkurmay Başkanı Amir Hatemi, söz konusu ölümlerin ardından "kararlı" bir misilleme tehdidinde bulunmuştu.

LARİCANİ'NİN EVİ YERLE BİR OLDU

Laricani'nin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Tahran'ın Pardis bölgesinde bulunan evinin tamamen yıkıldığı görüldü.

YÜZÜĞÜNDEN TEŞHİS EDİLDİ İDDİASI

Öte yandan İsrail basınından YNet, Laricani'nin elinin olduğunu öne sürdükleri bir fotoğraf paylaşarak yüzük detayına dikkat çekti. İsrail ordusu, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Lacirani'nin yüzüğünden teşhis edildiğini öne sürdü.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve Besic güçleri komutanı Gulamrıza Süleymani için bugün İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor.

İran merkezli Tesnim haber ajansının aktardığı bilgiye göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile Besic güçlerinin lideri Gholamreza Soleimani için düzenlenecek tören, yerel saatle 13.30'da Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda başlayacak. Törenin ayrıca, 4 Mart'ta ABD'nin İran'a ait IRIS Dena savaş gemisini torpido ile batırması sonucu hayatını kaybeden 84 denizci için de gerçekleştirileceği bildirildi.

ALİ LARİCANİ KİMDİR?

Ali Laricani, 1958 yılında Irak'ın Necef şehrinde doğdu. İran'ın Amul kentinden, dini ve siyasi açıdan etkili bir aileye mensuptu. Babası, tanınmış bir din alimi olan Mirza Haşim Amuli idi. Ailesi, dönemin Şahı Rıza Pehlevi'nin baskısı nedeniyle 1931'de Necef'e taşındı ancak 1961'de İran'a geri döndü. Laricani, genç yaşta 1979'daki İslam Devrimi'nin ideologlarından filozof Ayetullah Murteza Mutahhari'nin kızı Feride Mutahhari ile evlendi.

Laricani, ülkenin en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesinde matematik ve bilgisayar bilimi alanında lisans yaptı ardından Batı felsefesi üzerine doktorasını tamamladı ve özellikle Alman filozof Immanuel Kant üzerine çalıştı.

Ailesindeki diğer isimler de İran siyasetinde etkili oldu. Kardeşlerinden Sadık Laricani uzun yıllar yargı erkinin başında görev yaptı, Muhammed Cevad Laricani ise dış politika ve insan hakları alanlarında önemli görevler üstlendi. Bu yönüyle Laricani ailesi, İran'ın yönetim yapısında uzun yıllar etkili oldu.

1979'daki İran İslam Devrimi sonrasında Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde yer aldı. Daha sonra devlet kademelerinde yükseldi. Kültür Bakanı olarak görev yaptı ardından Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) başkanlığına getirildi.

Laricani, 2005 yılında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri oldu ve aynı zamanda İran'ın nükleer başmüzakerecisi olarak görev yaptı. 2007 yılında bu görevinden ayrıldı.

İran Meclisine 2008'de giren Laricani, 2020'ye kadar üç dönem boyunca Meclis Başkanı olarak görev yaptı. Bu süreçte özellikle 2015 yılında İran ile Birleşmiş Milletler Daimi Üyeleri ve Almanya arasında imzalanan ve nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın Meclisteki onay sürecinde önemli rol oynadı.

Laricani, 2020'de Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldı ve dönemin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından liderlik danışmanı olarak atandı. Bir süre bu görevde kalan Laricani'nin 2021 ve 2024 yıllarında cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığı başvurusu Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmadı.

Ali Laricani, Ağustos 2025'te Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak bir kez daha atandı. Bu atama ile birlikte İran'ın dış politika ve güvenlik stratejisinde yeniden kilit isimlerden biri haline gelen Laricani, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in güvendiği devlet adamlarından biri olarak kabul ediliyordu.

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

