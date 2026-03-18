Tunceli\'de 30 yıl sonra bir ilk

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
18.03.2026 14:34  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Tunceli'de yaklaşık 30 yıl önceki bombalı saldırının ardından ilk kez resmi bir tören, halka açık alanda gerçekleştirildi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni'ne kent protokolünün yanı sıra Tunceli Valisi Şefik Aygöl de katıldı.

Tunceli'de 30 yılın ardından ilk kez bir resmi tören halka açık alanda düzenlendi.

30 YIL ÖNCE SALDIRI OLMUŞTU

Tunceli'de, 30 Haziran 1996'da şehir merkezinde düzenlenen resmi tören sırasında gerçekleştirilen canlı bomba saldırısının ardından, güvenlik gerekçesiyle resmi programlar uzun yıllar kamuya açık alanlar yerine Hükümet Konağı bahçesinde yapılıyordu.

YILLAR SONRA HALKA AÇIK ALANDA YAPILDI

Aradan geçen yaklaşık 30 yılın ardından, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen program, yeniden kent merkezindeki açık alana taşındı. Tören, Tunceli Merkez'de Yeraltı Çarşısı üzerinde bulunan meydanda yapıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törene, Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün yanı sıra Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker ve Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, il protokolü, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında çelenk sunumu gerçekleştirildi, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören yapılan alanın kent meydanı olarak yeniden düzenleneceği ve bundan sonraki resmi törenlerin yine aynı alanda yapılmaya devam edileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 15:06:45. #7.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de 30 yıl sonra bir ilk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.