Tunceli\'de 30 yıl sonra bir ilk

Tunceli'de 30 yılın ardından ilk kez bir resmi tören halka açık alanda düzenlendi.

30 YIL ÖNCE SALDIRI OLMUŞTU

Tunceli'de, 30 Haziran 1996'da şehir merkezinde düzenlenen resmi tören sırasında gerçekleştirilen canlı bomba saldırısının ardından, güvenlik gerekçesiyle resmi programlar uzun yıllar kamuya açık alanlar yerine Hükümet Konağı bahçesinde yapılıyordu.

YILLAR SONRA HALKA AÇIK ALANDA YAPILDI

Aradan geçen yaklaşık 30 yılın ardından, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen program, yeniden kent merkezindeki açık alana taşındı. Tören, Tunceli Merkez'de Yeraltı Çarşısı üzerinde bulunan meydanda yapıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törene, Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün yanı sıra Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker ve Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, il protokolü, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında çelenk sunumu gerçekleştirildi, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören yapılan alanın kent meydanı olarak yeniden düzenleneceği ve bundan sonraki resmi törenlerin yine aynı alanda yapılmaya devam edileceği belirtildi.