Alman otomobil şirketi Volkswagen'in Rusya'nın Kaluga'daki eski fabrikasında yangın çıktığı bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Volkswagen'in Kaluga'daki eski fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangına ilişkin bilgilere yer verildi.
Fabrikadaki yangının 700 metrekarelik alana yayıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, tüm personelin tahliye edildiği belirtildi.
Açıklamada, yangının çıkış sebebine ilişkin detaylara yer verilmedi.
Ukrayna savaşının ardından Volkswagen'in faaliyetlerini durdurduğu fabrikada, 2024'ten bu yana yerli marka otomobiller üretiliyordu.
Son Dakika › Güncel › Volkswagen'in Kaluga Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?