Volvo EX90 çift yönlü şarj özelliğiyle geliyor - Son Dakika
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Volvo EX90 çift yönlü şarj özelliğiyle geliyor

13.10.2022 10:35
Volvo EX90 çift yönlü şarj özelliğiyle geliyor

Çift yönlü şarj yeteneğine sahip Volvo EX90, bu özelliğe sahip ilk Volvo otomobili olma özelliğine sahip.

Çift yönlü şarj yeteneğine sahip Volvo EX90, bu özelliğe sahip ilk Volvo otomobili olma özelliğine sahip.

Çift yönlü şarj özelliğiyle, ev ya da elektrikli aletler için enerji sağlayabilen model, 9 Kasım'da tanıtılacak.

Lansmanın ardından önce belirli pazarlarda kullanıma sunulacak çift yönlü şarj, enerji kullanımını daha uygun, daha verimli ve sürdürülebilir hale getirecek.

Volvo Cars akıllı telefon uygulamasına gelen akıllı şarj özellikleriyle eşleştirilen Volvo EX90, otomobili kolaylıkla şarj etmeyi ve ayrıca depolanan enerjiden tasarruf etmeyi sağlıyor.

Modelde yer alan çift yönlü şarj özelliği ev ve diğer elektrikli cihazlara da güç vermeyi mümkün kılıyor.

Volvo EX90 çift yönlü şarj özelliğiyle geliyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Volvo Cars Elektrifikasyon Ekosistemi Başkanı Olivier Loedel, "Volvo EX90 ile hayatınızı güçlendirebilirsiniz. Elektrikli bisikletinizin şarjını doldurmaktan, hafta sonu kamp gezinizde elektrikli ocakları şarj etmeye kadar otomobilinizin pilini birçok farklı şekilde kullanabilirsiniz. Elektrik kullanmanın maliyetli olduğu saatlerde evinizin elektrik kaynağı olarak bile kullanılabilir" dedi.

Elektrikli cihazları şarj edebilmenin yanı sıra otomobille başkalarına yardım edebilme ve ve şarjın bir kısmını diğer uyumlu Volvo'larla paylaşma yeteneğine de sahip olunabiliyor. Aynı şekilde kullanılan otomobilin şarjı bitmek üzereyken aynı yardım diğer Volvo otomobillerden alınabiliyor.

Mümkün olduğunda, tüm şarj işlemi otomatik olarak gerçekleşecek ve tamamen Volvo Cars uygulamasındaki akıllı şarj işleviyle yönetilecek. Temel algoritma ayrıca pili sınırlı bir şekilde şarj etmeyi ve boşaltmayı sağlayarak pilin bozulma riskini de azaltacak.

Çift yönlü şarj, farklı enerji piyasalarının kendine özgü kurallarına bağlı olarak, müşterilerin şebekeyi farklı şekillerde desteklemesine de izin verebiliyor. Bu, yenilenebilir enerji fazlasının olduğu zamanlarda daha fazla enerji almayı veya daha fazla talebin olduğu yoğun kullanım saatlerinde enerjiyi geri satmak anlamına geliyor. Gelecekte bu işlevselliğe sahip otomobil sayısı arttıkça bu işlemlerin daha dengeli olması ön görülüyor. Bunun, üretimin talepten daha iyi performans gösterdiği zamanlarda yenilenebilir kaynaklardan elde edilen potansiyel enerji israfını azaltarak şebekenin genel sürdürülebilirliğini de artırması bekleniyor.

Volvo Cars, gelişmiş bir duvar paneli ve ev enerji yönetim sistemi dahil olmak üzere çift yönlü şarj özelliklerini kullanmaya başlamak için ihtiyaç duyulan donanımı sunmayı planlıyor. Cihazlar için adaptör fişleri ve diğer otomobilleri şarj etmek için kablolar gibi diğer aksesuarlar da otomobilde bulunacak.

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Kaynak: Carmedya.com

Volvo, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volvo EX90 çift yönlü şarj özelliğiyle geliyor - Son Dakika

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