Von der Leyen Gensoru Oturumuna Katılmayacak

16.01.2026 16:35
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 19 Ocak'taki gensoru oturumuna katılmayacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bir yıl içinde hakkında verilen 4. gensoru önergesi öncesinde yapılacak oturuma katılmayacak.

AP Sözcüsü Delphine Colard, gelecek hafta yapılacak Genel Kurul oturumları öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Colard, von der Leyen'in hakkında son bir yılda 4. kez verilen gensoru önergesi için 19 Ocak'ta yapılacak görüşmelere katılmayacağını doğruladı.

Von der Leyen'in grubu Avrupa Halk Partisi (EPP) Sözcüsü Pedro Lopez de Pablo, Komisyonu düşürmeye yönelik bu girişimleri "faydasız çabalar" olarak nitelendirerek, bu durumun kendisini "melankoliye sürüklediğini" ifade etti.

Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) Grubu Sözcüsü Vincent Stuer ise "Bu aracı asıl amacı dışında kullanırsanız, gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda etkisiz hale gelir." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğer kazanırsak bu son olacak"

Buna karşılık gensoru önergesini sunan aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri (Patriots for Europe) grubundan Sözcü Alonso de Mendoza, "Eğer kazanırsak bu son olacak." diyerek, eleştirilere yanıt verdi.

AB Komisyonu, 19 Ocak'taki görüşmelerde Ticaretten Sorumlu Üye Maros Sefcovic tarafından temsil edilecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Temmuz ve Ekim 2025'te Gazze'ye yönelik tavrı ve ticaret politikalarıyla ilgili benzer oylamalarla karşılaşmış ancak her defasında güven tazelemişti.

Von der Leyen ve 26 üyeden oluşan ekibi, daha önceki güvensizlik oylaması tartışmalarında, "birlik" görüntüsü verme amacıyla tam kadro hazır bulunmuştu.

Bu kez görüşülecek gensoru önergesi, Mercosur ülkeleriyle yapılan ticaret anlaşmasında, AB Komisyonunun hem AP'yi hem de ulusal parlamentoları "baypas etmesi" ve milyonlarca Avrupalı çiftçinin endişelerini dikkate almaması gerekçelerine dayanıyor.

Önergenin kabul edilmesi halinde Komisyonun istifa etmesi gerekecek. Ancak mevcut parlamento aritmetiği göz önüne alındığında, girişimin başarı şansının düşük olduğu belirtiliyor.

Oylama, 22 Ocak'ta yapılacak.

Kaynak: AA

