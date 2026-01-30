Waller'den Faiz İndirimi Çağrısı - Son Dakika
Waller'den Faiz İndirimi Çağrısı

30.01.2026 19:15
Fed Üyesi Waller, politika faizi sabit tutulmasına karşı oy kullandı ve 25 baz puan indirim istedi.

NEW ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısında, 25 baz puan faiz indiriminin uygun olduğunu düşünmesi nedeniyle politika faizinin sabit tutulmasına karşı oy kullandığını bildirdi.

Waller, Fed'in bu hafta açıkladığı politika faizinin sabit tutulması kararına karşı yönde oy kullanmasına yönelik gerekçesini açıkladı.

FOMC'nin son toplantısında, politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinin uygun politika duruşu olduğu sonucuna vardığına işaret eden Waller, "Geçen yıl politika faizinde yapılan üç indirim faizi nötr seviyeye yaklaştırmış olsa da, para politikası hala ekonomik faaliyeti kısıtlıyor ve ekonomik veriler bana ilave bir gevşemenin gerekli olduğunu açıkça gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Waller, ekonomik faaliyette süregelen güçlü büyümeye karşın iş gücü piyasasının zayıf kalmaya devam ettiğini vurgulayarak, son verilerdeki bir miktar gerilemeye rağmen işsizlik oranının geçen yılın ortasından bu yana yükseldiğini kaydetti.

Geçen yıl istihdam artışlarının zayıf olduğunu anımsatan Waller, "Yakında aşağı yönlü revize edilecek geçen yılın verileri, muhtemelen istihdamda neredeyse hiç büyüme olmadığını gösterecek. Sıfır. Hiç. Yok." değerlendirmesinde bulundu.

Waller, 2025 öncesindeki 10 yılda ortalama 2 milyona yakın olan istihdam artışının sıfıra inmesinin "sağlıklı bir iş gücü piyasasına" benzemediğini savundu.

"İş gücü piyasasında belirgin bir bozulma riski var"

İş gücü arzının düşüklüğünün bir etken olduğunu ancak aynı zamanda iş gücü talebinde kayda değer bir zayıflık bulunduğunu belirten Waller, "İşverenler çalışanları işten çıkarmakta isteksiz, ancak yeni işe alımlarda da son derece isteksizler. Birden fazla saha görüşmesinde 2026 için planlanan işten çıkarmalara ilişkin değerlendirmeler duydum. Bu, gelecekteki istihdam artışına dair ciddi kuşkular bulunduğunu ve iş gücü piyasasında belirgin bir bozulmanın önemli bir risk olduğunu düşündürüyor." ifadelerini kullandı.

Waller, enflasyon beklentileri çıpalanmış olduğu sürece tarifelerin enflasyona etkisinin göz ardı edilebileceğini kaydetti.

Tarifelerin etkileri hariç tutulduğunda enflasyonun, FOMC'nin yüzde 2'lik hedefine yakın seyrettiğini vurgulayan Waller, şöyle devam etti:

"Toplam enflasyon, tarife etkileri hariç tutulduğunda hedefimizin hemen üzerinde seyrederken ve iş gücü piyasası zayıfken, politika faizinin nötr seviyeye daha yakın olması gerekir. FOMC katılımcılarının medyan tahmini nötr faizin yüzde 3 olduğu yönünde ve mevcut seviye bunun 50-75 baz puan üzerinde. İş gücü piyasasını güçlendirmek ve başladıktan sonra ele alınması daha zor olacak bir bozulmaya karşı önlem almak amacıyla politika faizinin düşürülmesini tercih ettim."

Fed, bu hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Söz konusu karar, 2'ye karşı 10 oyla alınmıştı. Fed Yönetim Kurulu üyeleri Waller ve Stephen Miran, 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu için bu karara karşı yönde oy kullanmıştı.

Kaynak: AA

