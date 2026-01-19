Xi Jinping'den Vietnam'a Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ile Vietnam arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 76. yıldönümü dolayısıyla Vietnamlı liderlere kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olan Xi pazar günü Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong'a gönderdiği mesajında Nisan 2025'te Vietnam'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti hatırlattı.

Xi, söz konusu ziyaret sırasında Vietnamlı liderlerle stratejik önemi bulunan, ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun inşasını hızlandırma konusunda önemli bir mutabakata vardıklarını ve yeni dönemde ikili ilişkilerin gelişimine yönelik ayrıntılı bir yol haritasını ortaklaşa hazırladıklarını belirtti.

Xi geçtiğimiz yıl iki taraf arasındaki ilişkilerin tüm seviyelerde daha da yakınlaşmasından ve siyasi güvenlik, ticaret, yatırım, kültür ve eğitim alanlarındaki etkileşimlerden daha somut sonuçlar elde edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki parti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiğini ifade eden Xi, iki halka daha fazla fayda sağlamak ve bölgesel kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak üzere stratejik önemi bulunan, ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun inşasını yeni seviyelere çıkacak ve daha derin bir boyut kazanacak şekilde yönlendirmek amacıyla Vietnamlı liderlerle çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.