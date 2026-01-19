Xi Jinping'den Vietnam'a Kutlama Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Xi Jinping'den Vietnam'a Kutlama Mesajı

19.01.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xi Jinping, Çin ve Vietnam diplomatik ilişkilerinin 76. yılını kutladı ve işbirliği mesajı verdi.

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ile Vietnam arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 76. yıldönümü dolayısıyla Vietnamlı liderlere kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olan Xi pazar günü Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong'a gönderdiği mesajında Nisan 2025'te Vietnam'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti hatırlattı.

Xi, söz konusu ziyaret sırasında Vietnamlı liderlerle stratejik önemi bulunan, ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun inşasını hızlandırma konusunda önemli bir mutabakata vardıklarını ve yeni dönemde ikili ilişkilerin gelişimine yönelik ayrıntılı bir yol haritasını ortaklaşa hazırladıklarını belirtti.

Xi geçtiğimiz yıl iki taraf arasındaki ilişkilerin tüm seviyelerde daha da yakınlaşmasından ve siyasi güvenlik, ticaret, yatırım, kültür ve eğitim alanlarındaki etkileşimlerden daha somut sonuçlar elde edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki parti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiğini ifade eden Xi, iki halka daha fazla fayda sağlamak ve bölgesel kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak üzere stratejik önemi bulunan, ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun inşasını yeni seviyelere çıkacak ve daha derin bir boyut kazanacak şekilde yönlendirmek amacıyla Vietnamlı liderlerle çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Xi Jinping, Diplomasi, Vietnam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Vietnam'a Kutlama Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:14:33. #7.11#
SON DAKİKA: Xi Jinping'den Vietnam'a Kutlama Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.