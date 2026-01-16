Xi ve Carney'den İlişkilerde Yeni Dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Xi ve Carney'den İlişkilerde Yeni Dönem

16.01.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xi Jinping, Kanada ile işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu ve dört öneri sundu.

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi.

Carney ile geçen yıl ekim ayında Güney Kore'nin Gyeongju kentinde gerçekleştirdikleri görüşmenin, Çin-Kanada ilişkilerinin gelişimi açısından olumlu olduğunu ve yeni bir sayfa açtığını belirten Xi, iki tarafın çeşitli alanlardaki iş birliğinin yeniden tesis edilmesi ve sürdürülmesine yönelik konuları ayrıntılı biçimde ele aldığını ve bu süreçten olumlu sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Çin-Kanada ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişiminin, iki ülkenin ortak çıkarlarına uygun olduğunu ve aynı zamanda dünyada barış, istikrar, kalkınma ve refaha olanak sağlayacağını ifade eden Xi, Çin ve Kanada'ya tarihe, halklara ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket edip, aralarındaki yeni stratejik ortaklığın inşasını ileriye taşıma çağrısında bulundu.

İki tarafın Çin-Kanada ilişkilerini, iki ülke halkına daha fazla fayda sağlayacak şekilde sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir gelişme çizgisine oturtması gerektiğini belirten Xi, bu bağlamda Çin-Kanada ilişkilerine yönelik dört öneri sundu.

Xi, ilk olarak iki ülke arasındaki ortaklığın karşılıklı saygıya dayanması gerektiğini belirtti. Çin ile Kanada arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 55 yıl boyunca ikili ilişkilerde iniş çıkışlar yaşandığını ifade eden Xi, bu sürecin değerli tarihsel deneyimler ve pratik içgörüler sunduğunu vurguladı.

Xi, farklı ulusal koşullara sahip olmalarına rağmen iki ülkenin de birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi, seçtikleri siyasi sistemlere ve kalkınma yollarına saygı duyması ve birbirleriyle geçinmenin doğru yoluna bağlı kalması gerektiğini ifade etti.

İkinci olarak Çin ve Kanada'nın ortak kalkınma doğrultusunda birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Xi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin temelinde karşılıklı fayda ve kazan-kazan iş birliğinin bulunduğunu, her iki tarafın da bu iş birliğinden yarar sağladığını ifade etti. Yüksek kaliteli kalkınmayı ve üst düzey dışa açılımı sürdüreceklerine dikkat çeken Xi, bunun Çin-Kanada işbirliğine yeni fırsatlar sunmaya ve bu işbirliği için yeni alanlar açmaya devam edeceğini söyledi.

Her iki tarafa da işbirliğini artırma ve sorunları azaltmaya yönelik çabalarını yoğunlaştırma çağrısında bulunan Xi, böylelikle aralarındaki ortak çıkar bağının, daha derin ve kapsamlı işbirliğiyle pekişeceğini vurguladı.

Üçüncü olarak, iki ülke arasındaki ortaklığın karşılıklı güvene dayanmasının önemine dikkat çeken Xi, halklar arası ilişkilerin en temel, en sağlam ve en kalıcı bağları oluşturduğunu kaydetti. Xi, her iki tarafa da eğitim, kültür, turizm, spor ve alt ulusal alanlarda etkileşim ve iş birliğini teşvik etme, personel değişimlerini kolaylaştırma ve halkın iradesinin temelini sağlamlaştırma çağrısında bulundu.

Dördüncü olarak Xi, Çin-Kanada ortaklığının işbirliğine dayanması gerektiğini vurguladı. Bölünmüş bir dünyanın, insanlığın karşı karşıya olduğu ortak zorlukların üstesinden gelemeyeceğine dikkat çeken Xi, çözümün ise gerçek çok taraflılığın gözetilip uygulanması ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasının teşvik edilmesinde yattığını söyledi.

Xi, küresel zorlukları ortaklaşa ele almak üzere Birleşmiş Milletler, G20 ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği platformlarında Kanada ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Xi Jinping, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Kanada, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi ve Carney'den İlişkilerde Yeni Dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Fenerbahçe’ye karşı 10 kurtarış yapmıştı Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
THY’den “Irak seferlerinin durdurulduğu“ iddialarına ilişkin açıklama THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama
DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz

18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:19
Burdur’da Bıçaklama Cinayeti Davası Başladı
Burdur'da Bıçaklama Cinayeti Davası Başladı
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 19:35:20. #7.11#
SON DAKİKA: Xi ve Carney'den İlişkilerde Yeni Dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.