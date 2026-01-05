AMASYA'da, yerleşim yerine inen yaban domuzu sürüsü, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Şeyhcui Mahallesi yakınındaki ormandan çıkan yaban domuzlarının, yol kenarında sürü halinde dolaştığı anlar, sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, karlı alanda domuzların sürü halinde ilerlediği daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.
Haber: Şerife Serap KARA - Kamera: AMASYA,
Son Dakika › Güncel › Yaban Domuzları Amasya'da Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.