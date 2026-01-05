Yaban Domuzları Amasya'da Görüntülendi - Son Dakika
Yaban Domuzları Amasya'da Görüntülendi

05.01.2026 17:00
Amasya'da yaban domuzu sürüsü, yerleşim alanında sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

AMASYA'da, yerleşim yerine inen yaban domuzu sürüsü, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Şeyhcui Mahallesi yakınındaki ormandan çıkan yaban domuzlarının, yol kenarında sürü halinde dolaştığı anlar, sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, karlı alanda domuzların sürü halinde ilerlediği daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Haber: Şerife Serap KARA - Kamera: AMASYA,

Kaynak: DHA

