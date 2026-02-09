BATMAN Çayı'nda görüntülenen yaban domuzu sürüsü, çayı yüzerek geçerek karşı kıyıya ulaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Batman Çayı'nda yaban domuzları, sürü halinde suya girerek çayı yüzerek geçti. Çevredeki tarım arazilerine zarar veren domuz sürüsünün, düzenli şekilde ilerleyerek karşı kıyıya ulaştıkları görüldü.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yaban domuzu sürüsünün suyun içinde birlikte hareket ederek çayı geçtiği anlar yer aldı.
Haber ve Kamera: Arif ARSLAN/BATMAN,
Son Dakika › Güncel › Yaban Domuzu Sürüsü Batman Çayı'nı Geçti - Son Dakika
