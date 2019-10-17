Yabancı gezginlerin inanç turizmi rotası: Sufi Yolu

İstanbul'daki Eyüp Sultan Türbesi'nden başlayıp Konya'da Mevlana Türbesi'nde sona eren 801 kilometrelik "Sufi Yolu"nu özellikle Avrupa'dan gelen gezginler katediyor.

"Sufi Yolu Projesi", Türkiye'de geçmişte yaşamış sufi, şair, alim ve bilginlere ait mekanları yeniden canlandırmak, kültür ve inanç turizminde farkındalık oluşturmak amacıyla Sedat Çakır ve İris Bezuijen tarafından 2014 yılında hayata geçirildi. Eyüp Sultan Türbesi'nden başlayan Sufi Yolu kapsamında gezginler, ilk olarak Yalova'ya deniz otobüsüyle geliyor. Yürüyerek ya da bisikletle Bursa, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar'dan geçen gezginler Konya'ya ulaşıyor. Yol boyunca doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi mekanları da görme imkanı bulan gezginler, yürüyüşlerini ortalama 40 günde tamamlıyor. Katılımcılardan kişisel harcamaları dışında herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Sufi Yolu'nun kurucularından Sedat Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha çok yabancıyı Türkiye'ye getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Projenin daha çok inanç turizmi ağırlıklı olduğunu belirten Çakır, "Şu ana kadar Kanadalı, Hollandalı, Alman, Avusturyalı, Brezilyalı ve İngiliz misafirlerimiz oldu. Hepsi de mutlu şekilde ayrıldı." dedi.

Köylerde konaklıyorlar

Geziye katılanlara illerdeki trekking ve bisiklet gruplarının, konaklama konusunda da köylülerin yardımcı olduğunu dile getiren Çakır, her gün yirmi kilometrelik bölümlerin geçildiğini ifade etti. Çakır, gezginlerin yürüyüş hızına göre günlük mesafenin değişebildiğini aktararak şöyle konuştu:

"Otel ve pansiyonlarda konaklama imkanı oluyor. Küçük yerleşim birimlerinde köylüler yardım ediyor. Köy odalarında konaklama imkanı oluyor. Bu sayede çok kısa zamana kadar kullanılan köy odaları atıl vaziyete düşmüş olduğundan yeniden hayata geçirmek için bir çalışma başladı. Yani köy odalarının yeniden köy odası olarak yani misafirlerin kalabileceği bir oda olarak kullanılması da şu anda yeniden başladı diyebilirim."

Köylüler ekoturizmden para kazanacak

Yalova Ekoturizm ve Sağlıklı Yaşam Derneği Ahmet Yiğit ise konuklara yürüyüşün veya bisikletle yolculuğun başlangıcında yardımcı olduklarını belirtti.

Yiğit, Yalova başta olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki köyleri ekoturizme kazandırmak için çalışmalar yaptıklarına işaret ederek şunları söyledi:

"Bu kapsamda Sufi Yolu, Yalova'nın başlangıç noktası olması, gelenlerin mutlaka iki günlerini Yalova'da geçirmeleri nedeniyle kent için artı bir değer kazandırmaktadır. Biz belirli periyotlarda Sufi Yolu'nu parkur parkur yürüterek köylerimizin ekoturizmden gelir elde etmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz."

Yabancı gezginler ise 40 günlük sürede Türkiye'de inanç turizminin önemli duraklarını gezme imkanı bulduklarını, geçtikleri şehirlerin farklı özelliklerini tanıdıklarını vurguladı. Farklı bir deneyim yaşadıklarını anlatan katılımcılar, gezide kendilerine yardımcı olan dernek yönetici ve üyelerine, köylülere teşekkür etti.