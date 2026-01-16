Yağmur Apartmanı Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yağmur Apartmanı Davasında Duruşma Devam Ediyor

16.01.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkhan'da 6 Şubat'taki depremde yıkılan Yağmur Apartmanı'nın davasında 18 sanığın yargılanması sürüyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 26 kişinin öldüğü Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklardan mimar M.D. ile avukatlar ve bazı müştekiler salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar yapı sahibi A.K, inşaat mühendisleri A.E.Ç, E.K, G.S, M.K, M.Y, proje mühendisi M.K. ile haklarında sonradan dava açılan eski Kırıkhan Belediye Başkan Yardımcıları M.S, A.K, dönemin belediye çalışanları inşaat teknikerleri K.K, M.H.K, mimar M.A, harita mühendisi N.Y, harita ve kadastro teknikeri N.B, imar ve şehircilik müdür vekilleri H.G. ve M.Y. K, yapı iskan sorumlusu B.B. ise duruşmaya katılmadı.

Mimar M.D, savunmasında, o dönemin yönetmeliğine uygun şekilde inşa ettiği binada sonradan oynamalar yapıldığını öne sürdü.

Müşteki ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 6 katlı Yağmur Apartmanı yıkılmış, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağmur Apartmanı Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:27
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 16:15:31. #7.11#
SON DAKİKA: Yağmur Apartmanı Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.