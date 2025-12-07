Yağmura Rağmen Üzüm Hasadı Devam Ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üreticiler ve tarım işçileri, yağmurun oluşturduğu çamura rağmen üzüm hasadını aksatmadan devam ediyor. Red Globe ve Sultaniye kesimleri tüm zorluklara rağmen devam ederken, hasat edilen üzümler çevre illere gönderiliyor.

Sarıgöl ve çevresinde üzüm hasadı, yağmur ve çamura rağmen aralıksız sürüyor. Son günlerde etkili olan yağışların bağ yollarını çamurla kaplamasına rağmen tarım işçileri kesim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Örtü altında yetiştirilen Red Globe ve Sultaniye üzüm çeşitlerinin hasadını yapan işçiler, yağmurluk ve çizme kullanarak zor şartlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıgöl'de üzüm alımı yapan Ferdi Karakuş, Red Globe üzümün kilosunun 50 TL, Sultaniye üzümün kilosunun ise 40 TL olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Yurt içi üzüm işi yapıyorum ve her gün kesime çıkıyoruz. Yağmur yüzünden toprak çamur olsa da işçilerimiz gerekli önlemleri alarak hasadı aksatmıyor. Üzümlerimizi günlük olarak kamyonumuza yükleyip Aydın ve Isparta'ya gönderiyoruz. İşçilerimiz gerçekten büyük fedakarlık yapıyor."

Sarıgöl ve çevresinde üzüm hasadının hava şartlarına rağmen devam ettiğini de sözlerine ekledi. - MANİSA