Yağmurda Panik Anı

Cezaevine gitmek üzere yola çıkan bir avukat, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda virajı dönerken kısa süreli panik yaşadı. Virajı aldığı sırada Tofaş marka bir aracın önünü kestiğini düşünen avukat, muhtemel bir olaydan endişe etti. Ancak söz konusu aracın yoluna devam etmesiyle durumun düşündüğü gibi olmadığı ortaya çıktı. Kısa süreli korku yaşayan avukat, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yoluna devam etti. - BURSA