Yağmurda Panik Anı

03.02.2026 10:51
Yağmurlu yolda virajı dönen avukat, Tofaş aracın önünü kestiğini sandı, ancak durum farklıydı.

Cezaevine gitmek üzere yola çıkan bir avukat, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı dönerken kısa süreli panik yaşadı. Avukat, Tofaş marka bir aracın önünü kestiğini zannetti ancak Kartal model aracın yağmurda spin atmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Tofaş sürücüsünün yoluna devam etmesiyle avukat rahat bir nefes aldı.

Cezaevine gitmek üzere yola çıkan bir avukat, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda virajı dönerken kısa süreli panik yaşadı. Virajı aldığı sırada Tofaş marka bir aracın önünü kestiğini düşünen avukat, muhtemel bir olaydan endişe etti. Ancak söz konusu aracın yoluna devam etmesiyle durumun düşündüğü gibi olmadığı ortaya çıktı. Kısa süreli korku yaşayan avukat, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yoluna devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Ulaşım, Tofaş, Son Dakika

