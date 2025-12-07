Yağmurlu Havada Kamyon Devrildi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan mısır yüklü kamyon yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi Taşoluk mevkii Otoban Adana istikameti Bahçe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen mısır yüklü kamyon, yağışla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü, araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyonun kasasındaki mısırlar yola saçılırken, otoyolda kısa süreli trafik aksaması yaşandı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - OSMANİYE