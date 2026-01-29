Yahşihan Belediye Başkanı İrtikap Suçlamasıyla Yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yahşihan Belediye Başkanı İrtikap Suçlamasıyla Yargılanıyor

29.01.2026 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de, Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Sungur, C.Y, O.U, U.B, S.A. ile tutuksuz sanıklar Y.N.Y, M.S, D.A, Z.Ç. ve E.Y. ile avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Ö.B. ile müşteki C.S. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Y.N.Y, savunmasında, Başkan Sungur ile aralarında uzun zamandır ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu belirtti.

Banka hesap hareketlerinin daha çok araç satışları ile diğer alacak vereceklerden kaynaklandığını iddia eden Y.N.Y, "Müşteki C.S'den alınan para, sanık U.B'nin talimatıyla gönderildi. Bu parayı U.B'nin yönlendirmesiyle diğer kişilere gönderdim. Başkan Sungur'un telefon hattı benim üzerimeydi." diye konuştu.

Sanık Ahmet Sungur ise belediye başkanlığını 2019'da kaybettiğini, 2024'te ise tekrar kazandığını anımsattı.

Söz konusu konut sitesine kendilerinden önce bir şeyler karşılığında iskan verildiğini öne süren Sungur, şunları söyledi:

"Seçimin ardından bütün binaların kontrol edilmesi için talimat verdim. Yanlış yapılan işlemleri iptal ettik. Müşteki C.S, bizden önceki dönemde olduğu gibi bizim de para istediğimizi söylemiş. Asla, irtikap suçunu işlemem mümkün değil. Göreve geldiğimizde ilçede 3-4 okulda bile haciz vardı. Y.N.Y'yi de çok eskiden tanırım. Uzun yıllar makam şoförlüğümü yaptı. Benim oradan buradan gelecek paraya ihtiyacım yok. Y.N.Y'nin sıkıntıları olduğunu öğrendim ve yanıma çağırdım. Borcunun olduğunu söyledi. Araştırdığımda dediğinden çok fazla olduğunu öğrendim. Kendisini azarladım. Sonra da bizim aleyhimize ifade verdi."

Sanıklar O.U, U.B. ve Ö.B'nin savunmalarının ardından avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.

Duruşma yarın saat 09.30'da devam edecek.

Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te Başkan Ahmet Sungur ile C.Y, O.U, S.A, U.B, Y.N.Y, D.A, E.Y, M.S, Ö.B. ve Z.Ç. gözaltına alınmıştı.

Sungur ile C.Y, O.U, S.A. ve U.B tutuklanmış, diğer zanlılar ise serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Sungur, O.U. Y.N.Y. C.Y. S.A. M.S. D.A. Ö.B. ve U.B. hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.S. ile Z.Ç. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ahmet Sungur, Kırıkkale, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahşihan Belediye Başkanı İrtikap Suçlamasıyla Yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Kolombiya’da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu Kolombiya'da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu
İzmir’de evde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de evde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti
Esat Yontunç’un test sonucu negatif çıktı Esat Yontunç'un test sonucu negatif çıktı

20:15
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
20:01
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
19:59
Van ve Ağrı’da sokaklar karıştı Çok sayıda kişi gözaltında
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
19:41
Dünyada bir ilk Altın Sokak’ı resmen tanıttılar
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
19:21
2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak
2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak
19:19
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 20:50:11. #7.11#
SON DAKİKA: Yahşihan Belediye Başkanı İrtikap Suçlamasıyla Yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.