Yahşihan Belediye Başkanı İrtikap Suçlamasıyla Yargılanıyor
Yahşihan Belediye Başkanı İrtikap Suçlamasıyla Yargılanıyor

Yahşihan Belediye Başkanı İrtikap Suçlamasıyla Yargılanıyor
29.01.2026 20:19
Kırıkkale'de, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

KIRIKKALE'de 'icbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer, Y.N.Y, D.A, E.Y, M.S, Ö.B. ve Z.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Belediye Başkanı Sungur, Osman Uluyurt, Celal Yıldırım, Semih Aksal, Ulaş Biçer ile Y.N.Y., M.S. D.A. ve Ö.B.'nin 'icbar suretiyle irtikap' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.S. ile Z.Ç'nin de yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer ile tutuksuz sanıklar Y.N.Y, M.S, D.A, Z.Ç. ve E.Y. ile avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Ö.B. ile müşteki C.S. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

'SANIKLAR TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİM'

Tutuksuz sanıklardan Y.N.Y. savunmasında, Başkan Sungur ile aralarında uzun zamandır ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu belirtti. Banka hesap hareketlerinin daha çok araç satışları ile diğer alacak vereceklerden kaynaklandığını iddia eden Y.N.Y., "Müşteki C.S.'den alınan para, sanık Ulaş Biçer'in talimatıyla gönderildi. Bu parayı Ulaş Biçer'in yönlendirmesiyle diğer kişilere gönderdim. Başkan Sungur'un telefon hattı benim üzerimeydi, bana güveniyordu. Bahsi geçen hatır çekleri işten atılmamda etkili olmuştur. S.G.Ç., Sungur'un arkadaşıydı. S.G.Ç., Ahmet başkan tarafından darbedildi. Başkandan şikayetçi olmaması için Ulaş Biçer tarafından S.G.Ç.'ye 9 milyon lira gönderildi. Soruşturma sürecinde sanıklar Osman Uluyurt ile Ulaş Biçer tarafından tehdit edildim" diye konuştu.

Sanık Ahmet Sungur ise belediye başkanlığını 2019'da kaybettiğini, 2024'te ise tekrar kazandığını söyledi. Söz konusu siteye kendilerinden önce bir şeyler karşılığında iskan verildiğini öne süren Sungur, şunları söyledi:

"Seçimin ardından bütün binaların kontrol edilmesi için talimat verdim. Yanlış yapılan işlemleri iptal ettik. Müşteki C.S., bizden önceki dönemde olduğu gibi bizim de para istediğimizi söylemiş. Asla irtikap suçunu işlemem mümkün değil. Göreve geldiğimizde ilçede 3-4 okulda bile haciz vardı. Y.N.Y.'yi de çok eskiden tanırım. Uzun yıllar makam şoförlüğümü yaptı. Benim oradan buradan gelecek paraya ihtiyacım yok. Y.N.Y.'nin sıkıntıları olduğunu öğrendim ve yanıma çağırdım. Borcunun olduğunu söyledi. Araştırdığımda dediğinden çok fazla olduğunu öğrendim. Kendisini azarladım. Sonra da bizim aleyhimize ifade verdi"

Sanıklar Osman Uluyurt, Ulaş Biçer ve Ö.B.'nin savunmalarının ardından avukatlarını da dinleyen mahkeme heyetinin ara verdiği duruşma, yarın devem edecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ahmet Sungur, Kırıkkale, Yahşihan, Güncel, Suç, Son Dakika

