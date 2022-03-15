Yalancı bahar bal arılarını vurdu - Son Dakika
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Yalancı bahar bal arılarını vurdu

15.03.2022 12:11

Yalancı bahar bal arılarını vurduŞIRNAK Şırnak'da 5 ay boyunca kış uykusunda olan bal arıları yalancı baharda karda telef oldu.

Yalancı bahar bal arılarını vurdu

ŞIRNAK Şırnak'da 5 ay boyunca kış uykusunda olan bal arıları yalancı baharda karda telef oldu. Yuvalardan çıkan bal arıları geri dönemedi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 5 ay boyunca kışlığa bırakılan bal arıları mart ayı başlarında havaların ısınmasıyla beraber kış uykusundan uyanmış ve kovanlarından çıkıp 5 ay sonra güneş yüzü görmüştü. Ancak aniden bastıran ve ülkenin bir çok bölgesini tekrar beyaza bürüyen kar en çok bal arılarını vurdu. Uykudan uyanan bal arıları yağan kar sonrası dışarı çıkınca tekrar yuvalarına dönemedi. Yüzlerce bal arı kovanı aniden bastıran kar yağışı nedeniyle telef oldu. Arıcılıkla uğraşan vatandaşlar kovan önlerine yağan karı küreklerle temizlemeye çalıştı,ancak fayda etmedi. Kar kalınlığının 20 santimetreye kadar çıktığı ilçede binlerce bal arı kovanı yağan son karda zarar gördü.

5 ay sonra kış uykusundan uyanan bal arıları yalancı baharın etkisiyle yuvalarından çıkar çıkmaz karlar içinde telef oldu. Çiftçi Sebahattin Gükçe ilk defa mart ayında bu kadar kar yağdığını söyledi. Gökçe, "Yıllardır arıcılık yapıyorum ilk defa bal arıları böyle sorunla karşılaştı. Yuvalarından çıktı tekrar geri dönemedi. Hepsi telef oldu bu soğuklar en çok bal arılarını vurdu" dedi.

Yalancı bahar bal arılarını vurdu
Yalancı bahar bal arılarını vurdu
Yalancı bahar bal arılarını vurdu

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Kaynak: İHA

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