Yalı Çapkını dizisinde Carlos karakterine hayat veren Muhammed Mustafa, Survivor 2027 için kamera karşısına geçen adaylar arasında yer aldı. Oyuncu, TV8'de yayınlanacak Survivor 2027 Seçmeleri'nin tanıtımında görüldü. Dominik'e gidip gitmeyeceğine ise izleyicilerin oyları karar verecek.

KENDİNİ CARLOS OLARAK TANITTI

Seçmelerin fragmanında kısa bir tanıtım yapan Muhammed Mustafa, izleyicilere "Beni Yalı Çapkını'ndan Carlos olarak tanıyorsunuzdur" diye seslendi. Fragmanı fark eden dizi izleyicileri, tanıdık yüzün yarışmaya başvurduğunu sosyal medyada paylaştı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını'nda Muhammed Mustafa, Korhan ailesinin yalısında mutfakta çalışan ekibin bir üyesi olan Carlos'u canlandırmıştı. Dizinin sevilen yan karakterlerinden biri olan Carlos, oyuncuya geniş bir izleyici kitlesi kazandırmıştı.

40 ADAYDAN 8'İ KADROYA GİRECEK

Acun Ilıcalı'nın duyurduğu yeni sisteme göre Survivor 2027'nin gönüllüler kadrosundaki 8 isim halk oylamasıyla belirlenecek. Seçmelerde 40 aday sekiz ayrı masada yarışacak; izleyiciler her masadan bir adayı seçerek kadroyu tamamlayacak. A Haber'in aktardığına göre oylamanın ne zaman açılıp kapanacağı henüz duyurulmadı.

Survivor 2027 Seçmeleri'nin ilk bölümü bu akşam saat 18.45'te TV8 ekranlarında yayınlanacak. Muhammed Mustafa'nın masasında hangi adaylarla yarışacağı ve ne kadar destek alacağı ilk bölümle birlikte netlik kazanacak.

Yeni sezonda yarışmanın eski şampiyonları Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken takımların kaptanı olacak. Kaptanlar oyunlarda yer alsa da büyük ödül yalnız yeni yarışmacılardan birine verilecek.