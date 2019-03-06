Yalıhüyük'de Öğretmenlere Yangın Tatbikatı Yaptırıldı
1 saat önce
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenelere "Yangın Eğitimi Kursu" düzenlendi.
Konya
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından öğretmenelere "Yangın Eğitimi Kursu" düzenlendi.
Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Güzel
tarafından Yalıhüyük
İmam Hatip Ortaokulunda verilen 10 saatlik eğitimin ardından okul bahçesinde kursiyerlere Yalıhüyük itfaiyesinin de katıldığı tatbikat yaptırıldı.
Konuya ilişkin konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Balaban
, "Yangın eğitimi kursunda öğretmenlere, yangın eğitiminin amacı, yangın sebepleri, yangınla mücadele yöntemleri, yangın tehlikeleri, yangın önleyici tedbirler, yangın ihbar usulleri, acil durum ekipleri, yangın acil durumu planı, yangın algılama ve söndürme eğitimleri konuları Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Güzel tarafından teorik olarak anlatıldı. Okulumuzun bahçesinde de tatbikat yapılarak 10 saatlik eğitim sona erdi." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:31 Kaynak: AA
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