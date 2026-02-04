Yalova'da Firari Zanlı Tavan Arasında Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yalova'da Firari Zanlı Tavan Arasında Yakalandı

Yalova\'da Firari Zanlı Tavan Arasında Yakalandı
04.02.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da 5 ayrı suçtan aranılan firari, evinin tavan arasında yakalanarak gözaltına alındı.

YALOVA'da 5 ayrı suçtan aranması bulunan ve toplam 27 yıl 6 ay hapis cezası olan firari, düzenlenen operasyonda evinin tavan arasında bulunan özel bölmede saklandığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı. Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda haklarında hapis cezası ve ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan 64 şüpheli yakalandı.

Yalova'da genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde aranan şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar çerçevesinde, 0–5 yıl arası hapis cezası bulunan 22 kişi, 5–10 yıl arası hapis cezası bulunan 1 kişi, 5 ayrı suçtan aranması bulunan ve toplam 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi olmak üzere toplam 24 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

TAVAN ARASINDAKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Diğer yandan ifadeye yönelik aranan 40 şüpheli de kolluk kuvvetlerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında ise 5 ayrı suçtan aranması bulunan ve toplam 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firarinin evinin tavan arasında bulunan gizli bölmede saklandığı sırada yakalanıp, gözaltına alındığı öğrenildi.

'SUÇA KARIŞMIŞ ŞÜPHELİLERİN SERBESTÇE DOLAŞMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Operasyonla ilgili sanal medya üzerinden paylaşımda bulunan Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, "Yakalama kararı bulunan, hiçbir şey olmamışçasına aramızda dolaşan suça karışmış şahısların toplum içinde serbestçe dolaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Yalova'nın deniziyle, yeşiliyle, doğal güzellikleriyle ve huzur dolu yaşamıyla anılması için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu süreçte bizlere destek veren, duyarlılık gösteren Yalovalı hemşerilerime, canla- başla çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Firari Zanlı Tavan Arasında Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma

10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:56:52. #7.11#
SON DAKİKA: Yalova'da Firari Zanlı Tavan Arasında Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.