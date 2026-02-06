Yalova'da Hızlı Soygun: 1,5 Kilo Altın Çalındı - Son Dakika
Yalova'da Hızlı Soygun: 1,5 Kilo Altın Çalındı

Yalova\'da Hızlı Soygun: 1,5 Kilo Altın Çalındı
06.02.2026 15:43
Yalova'da hırsızlar kuyumcudan 90 saniyede 1,5 kilo altın çaldı. Soygun anı kameraya yansıdı.

Yalova'da kepenk kumandasını kopyalayıp girdikleri kuyumcuda 90 saniyede yaklaşık 1,5 kilo atını çalan hırsızların soygun anları kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, sabah 5.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki kuyumcuda meydana geldi. İş yerinin önünü otomobille gelen şüpheliler daha önce kopyaladıkları kumandayla önce kepenkleri açtı ardından da camı kırıp dükkana girdi. Dükkanda tezgahtaki yaklaşık 1-1,5 kilo altını çalan 4 şüphelinin iş yerine girip çıkmaları yaklaşık 90 saniye sürdü. Şüpheliler daha sonra otomobille bölgeden kaçtı.

Soygun aynı ise çevredeki bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. Polis soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Ahmet Demirhan, alarmın çalması üzerine dükkana gittiklerini belirterek, "Şu anda hasar tespit yapmadık. Daha ne kadar aldıkları belli değil. Polisteyken bizim düşündüğümüz herhalde kumandamızın kopyası yapılmış. Normalde bizim sabah gelip dükkanı açtığımız gibi gelip kumanda ile dükkanı açıyorlar. Kapının camını kırıp, içeri girip kasayı açmıyorlar, tezgahın üzerindeki altınları alıyorlar. Adet olarak söyleyemem ama kabaca 1-1,5 bir buçuk kilo arasında altını alıyorlar. Dükkana giren 4 kişi, araçta da 2 kişi olmak üzere toplam 6 kişilermiş" dedi. - YALOVA

