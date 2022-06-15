Yalova'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralı

15.06.2022 19:07

Yalova'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralı Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında taklalar atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yalova'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralı

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında taklalar atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova- Armutlu kara yolu Çınarcık ilçesi Koru beldesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, O.P idaresindeki 77 EK 216 plakalı Tofaş marka otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan S.C ve T.B yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarmanın 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Yalova'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralı
Yalova'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralı
Yalova'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralı
Yalova'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralı

YORUMLAR
500
Aydın'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Aydın'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:22:46. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement