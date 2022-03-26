Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü - Son Dakika
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Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü

26.03.2022 18:05

Tonya karayolunda, meydana gelen heyelanda kopan kayaların üzerine düştüğü kamyonetteki 4 kişi, hayatını kaybetti.

TRABZON'da Vakfıkebir- Tonya karayolunda, meydana gelen heyelanda kopan kayaların üzerine düştüğü kamyonetteki 4 kişi, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Tonya- Vakfıkebir karayolu Karaağaçlı Mahallesi, Saatli mevkisinde meydana geldi. Vakfıkebir'den Tonya'ya gitmekte olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine, meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya düştü. Heyelan sonucu kayalarla dolan karayolu ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede kamyonetteki 2'si kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü
Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü
Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü
Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü
Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü - Son Dakika
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