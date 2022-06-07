Yanan ahırdaki 20 küçükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yanan ahırdaki 20 küçükbaş hayvan kurtarıldı

07.06.2022 16:37
Yanan ahırdaki 20 küçükbaş hayvan kurtarıldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yangın çıkan ahır, kullanılamaz hale geldi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yangın çıkan ahır, kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 20 küçükbaş hayvan ise kurtarıldı.

İslahiye ilçesi Altınüzüm Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde evin bahçesinde yakılan ateşte süt kaynatılırken esen rüzgarla birlikte kıvılcımlar yan taraftaki ahıra sıçradı. Alevler kısa sürede ahşap ahırı sardı. Aile, komşularının da yardımıyla ahırdaki 20 küçükbaş hayvanı dışarı çıkardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ahır kullanılamaz hale geldi.


Yanan ahırdaki 20 küçükbaş hayvan kurtarıldı
Yanan ahırdaki 20 küçükbaş hayvan kurtarıldı
Yanan ahırdaki 20 küçükbaş hayvan kurtarıldı
YORUMLAR
500
Gaziantep'te çıkan yangında ağıl kullanılmaz hale geldi Gaziantep'te çıkan yangında ağıl kullanılmaz hale geldi
Kaynak: DHA

Altınüzüm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanan ahırdaki 20 küçükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:39 Kılıçdaroğlu'nun Yap-İşlet-Devret projeleriyle ilgili eleştirisine Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Yalanlar söylemekten bıkmadılar
22:34 Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı
22:32 Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi
22:03 Dolandırıldığını iddia eden adam çatıya çıkarak intihar etmek istedi! Çevredeki vatandaşlar ise canlı yayın açmak için yarıştı
21:59 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti
21:58 Polisten kaçmak isteyen şüpheli, pencereden beton zemine çakıldı
21:47 Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu
21:23 Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu
21:01 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan rapora tepki: Ön yargılı ve gerçek dışı ifadeleri kınıyoruz
20:55 Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 22:49:10. #1.11#
SON DAKİKA: Yanan ahırdaki 20 küçükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement