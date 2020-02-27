Yanan kamyonetlerini damacanayla suyla söndürmeye çalıştılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yanan kamyonetlerini damacanayla suyla söndürmeye çalıştılar - Son Dakika

Yanan kamyonetlerini damacanayla suyla söndürmeye çalıştılar

6 saat önce

Halıcıoğlu Bademlik mevkisinde park halindeki bir kamyonetin kupası henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Halıcıoğlu Bademlik mevkisinde park halindeki bir kamyonetin kupası henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Araçları yanan pazarcı esnafı ekmek teknelerini söndürebilmek için hortum, damaca ve yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alev kontrol altına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu Bademlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde olan bir kamyonetin kupasında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Yangının büyümesi üzerine alevler bir anda kupayı sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

EKMEK TEKNESİNE DAMACANALI MÜDAHALE

O esnada kamyonetin sahibi olan pazarcı esnafı ellerindeki hortum, damacana ve yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Dakikalarca bu şekil müdahalede bulunan pazarcılar yangını söndürmekte başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip, kupaya yaptığı müdahale sonucu yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle vatandaşlar bir süre panik yaşarken, trafik ise tek taraflı olarak durduruldu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu soğutma çalışmaları yapılırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Yanan kamyonetlerini damacanayla suyla söndürmeye çalıştılar

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öcalan'ın tutulduğu İmralı Adası'nda yangın çıktı
Son Dakika:Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı Son dakika: İran'da Humeyni'nin eski temsilcisi Hadi Hüsrevşahi koronavirüsten hayatını kaybetti Tahran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:21:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yanan kamyonetlerini damacanayla suyla söndürmeye çalıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]