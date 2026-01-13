Yangaz Yeniden Seçildi - Son Dakika
Yangaz Yeniden Seçildi

13.01.2026 12:41
Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Odası'nda İslam Batuhan Yangaz, başkanlığa yeniden seçildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Odası'nın olağan seçimli genel kurulunda mevcut Başkan İslam Batuhan Yangaz, yeniden seçilerek oda başkanlığı görevini sürdürecek.

Düzce'de oda başkanlık seçimleri devam ediyor. Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Odası genel kurulda oy kullanan üyeler, Yangaz'ın bugüne kadar yürüttüğü çalışmalara destek vererek yeniden yetki verdi. Seçim sürecinin sakin ve demokratik bir ortamda tamamlandığı genel kurulda, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alan Yangaz, bir dönem daha başkanlık koltuğunda oturdu. Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yangaz, kendisine duyulan güvenden dolayı üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde de esnafın sorunlarının çözümü, mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi ve oda hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Yangaz Yeniden Seçildi
