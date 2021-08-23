Yangında hasar gören cami yıkıldı, minaresi kaldı - Son Dakika

Yangında hasar gören cami yıkıldı, minaresi kaldı

Yerine Selçuklu mimarisine uygun bir cami yapılacak

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında zarar gören cami yıkıldı, minaresi ise kaldı. Minare ilginç görüntü oluştururken, yıkılan caminin yerine Selçuklu mimarisine uygun cami yapılacağı bildirildi.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 farklı noktada aynı anda başlayan orman yangınları Karaöz Mahallesi'nde de etkili oldu. Mahallede birçok ev ve tarım arazisi zarar gördü. Mahallenin merkezindeki camide yangında büyük hasar gördü. Hasar gören cami yıkılırken, yıkılmayan minare ise ilginç bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu. Yıkılan caminin yerine Selçuklu mimarisine uygun bir caminin kısa sürede yapılacağı bildirildi.

"Yaralar sarılıyor"

28 Temmuz gecesi başlayan yangında mahallelerinde 21 evin tamamen yandığını belirten Karaöz Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldırım, "Toplamda ise 39 ev zarar gördü. Millet ve devlet tarafından yaralar sarılmaya başlandı. Camimizin de bir bölümü zarar görmüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, caminin acilen yıkılması ve yerine Selçuklu mimarisine uygun bir cami yapılması için talimat verdi. Yaralar sarılmaya devam ediyor. Listeler çıktı, ekim ayına kadar listeler askıda kalacak. Daha sonra TOKİ'nin gireceğini söylediler. Umarım mahallemiz için hayırlı ve uğurlu olur" dedi.